Straka dank Super-Schlussrunde in Top-Ten-Nähe

Golfprofi Sepp Straka hat sich beim Turnier der PGA-Tour in Blaine im US-Bundesstaat Minnesota (6,3 Mio. Dollar/Par 71) mit einer hervorragenden Schlussrunde noch in die Nähe der Top Ten geschoben. Dem Austro-Amerikaner gelang am Sonntag eine 63er-Runde von acht unter Par. Mit einem Eagle, sieben Birdies und einem Bogey machte er gegenüber dem Vortag mehr als 30 Positionen gut.