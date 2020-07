Penicillin-Produktion bleibt Österreich erhalten

5000 Mitarbeiter an vier Standorten in Österreich

Insgesamt beschäftigen der Novartis-Konzern und seine Tochterfirma namens Sandoz rund 5000 Mitarbeiter an vier Standorten in Österreich. Kundl wird dabei zum Kompetenzzentrum der Penicillin-Erzeugung ausgebaut; auch das Land Tirol unterstützt die Aktion mit rund fünf Millionen Euro.