In Schwaz und Kitzbühel: Drei Alpinisten verletzt

Neben dem tödlichen Alpindrama im Ötztal kam es am Samstagnachmittag zu zwei weiteren Unfällen auf Tirols Bergen, bei denen es drei Verletzte gab. In Mayrhofen stolperte auf dem Aschaffenburger Höhenweg in Richtung Kasseler Hütte ein 31-jähriger Deutscher und stürzte rund zehn Meter in eine Rinne ab. Am Wilden Kaiser wurde zwei Klettereren ein wegbrechender Felsbrocken zum Verhängnis.