Klopp-Nachricht rührt Spieler des Jahres zu Tränen

„Wer hätte gedacht, dass der junge Bub aus Sunderland seine Träume verwirklicht und der Beste in der Premier League wird? Ich weiß nicht, ob du jemals an so etwas gedacht hast, aber der Moment ist jetzt da und endlich sieht es jeder, was für ein toller Fußballer und Mensch du bist. Das ist eine unglaubliche Leistung. Und das Beste kommt noch: Genieß den Moment, den Tag, am Wochenende gegen Newcastle musst du nicht spielen. Und ich sage es nochmals: Du bist der Beste in der Premier League. Wow“, beendete Klopp seine Message.