Hahnenkampf um den „Pongauer Hahn“

Für Stadtchef Mitterer hat das Ganze aber einen „fahlen Beigeschmack“: „Ich verstehe nicht, wie man auf die Idee kommt, sich die Namensrechte für einen Preis der Stadt zu sichern. Es ist vor Vereinsgründung auch niemand an mich herangetreten.“ Die Stadtgemeinde St. Johann fordert daher von Hans Mayr in einer Klagsdrohung 5000 Euro plus Anwaltskosten.