Equal Pension Day: Steirerinnen leben oft in Armut

Hohe Teilzeitquote führt zu weniger Pension

Aber woran liegt der eklatante Pensionsunterschied? Frauen arbeiten eher in schlecht bezahlten Branchen und verdienen auch bei gleicher Aufgabe und Qualifikation nach wie vor weniger als männliche Kollegen. Dazu kommt, dass sie für Kinderbetreuung und Haushalt hauptverantwortlich sind. Arbeitspausen, Teilzeitbeschäftigung und Co. - dadurch fließt auch weniger Geld in die Pensionskasse. In der Steiermark arbeitet knapp die Häfte der berufstätigen Frauen in Teilzeit.