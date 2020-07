Corona-Karte: Nur drei NÖ-Bezirke sind virusfrei

Parallel dazu steigt auch die Zahl der Neugenesenen (15) nun wieder stärker an. Erste Teilerfolge, die man beim Sanitätsstab aber noch nicht überbewerten möchte. „Die Lage beruhigt sich zwar. Die Gefahr ist deshalb aber noch lange nicht gebannt“, heißt es. Denn wie bereits berichtet, konnte sich das Virus trotz der schnellen Isolierung aller Kontaktpersonen beider Cluster immerhin in sieben Bezirken und über die Landesgrenzen ausbreiten. Auch aktuell sind mit Zwettl, Waidhofen an der Ybbs und Lilienfeld nur drei Bezirke ohne einen aktiven Corona-Fall. „Gerade deshalb gilt es auch weiter, vorsichtig zu sein und die Regeln zur Eindämmung des Virus einzuhalten“, betonen die Behörden.