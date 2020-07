Bis zu 34 Grad nach wechselhaftem Wochenende

Am Samstag kann eine Störungszone vor allem im äußersten Südosten und Osten etwas länger hängen bleiben und anfangs noch teils schauerartigen Regen bringen. Sonst kommt es eher nur stellenweise, hauptsächlich am Nordrand der Gebirge, noch zu einzelnen Schauern und zumindest zeitweise scheint tagsüber auch die Sonne. Am Nachmittag sollte sich überall noch die Sonne durchsetzen. Der Wind bläst im östlichen Flachland und am Alpenostrand recht lebhaft. Die Frühtemperaturen sind mit 13 bis 19 Grad erreicht, die Tageshöchstwerte mit 22 bis 28 Grad.