„Mafia: Definitive Edition“: Gameplay enthüllt

Publisher 2K und Entwickler Hangar 13 gewähren erstmals einen umfangreichen Einblick in das neu überarbeitete Gameplay von „Mafia: Definitive Edition“. Zusammen mit Haden Blackman, Präsident von Hangar 13 und Chief Creative Officer, tauchen Gamer in eine der legendärsten Missionen des Spiels - „Ausflug aufs Land“ - ein. Das Remake des originalen „Mafia“ erscheint am 25. September für PC, PS4 und Xbox One und bietet unter anderem Verbesserungen wie neue Dialoge, erweiterte Hintergrundgeschichten und zusätzliche Zwischensequenzen.