Dickere Kinder durch den Lockdown!

Ab Mitte März hieß es für österreichische Schüler zu Hause lernen. Viele haben diese schwierige Zeit gemeistert. Bewegung und gesunde Ernährung dürften dabei aber oft auf der Strecke geblieben sein - die Waagen zeigten Ende Juni leider deutlich mehr Gewicht an. Dieses Ergebnis erhielten Univ.-Prof. Dr. Kurt Widhalm und sein Team im Zuge ihres Programmes EDDY. Das wissenschaftlich begleitete Projekt zur Prävention von Übergewicht bei Kindern wird in einer Volksschule in Wien 12 seit dem Wintersemester 2016/17 durchgeführt. „Die Schüler erhalten dabei einmal pro Woche Ernährungsunterricht. Experten bringen ihnen nicht nur theoretisches Wissen näher“, erklärt der Studienleiter. „Wir zeigen ihnen z. B. auch, wie viel (Würfel-)Zucker in Softdrinks steckt. Danach bereiten wir gemeinsam gesunde Limo zu. Zusätzlich haben die Kids zweimal wöchentlich Sportunterricht unter der Leitung von Spezialisten.“