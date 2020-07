Urlaub mit Hund in Niederösterreich

Zwischen Ötschergräben, Kraftplätzen, Almen, Hütten, Gipfelkreuzen, Kellergassen und im Bann der Donau, können Zwei- und Vierbeiner Österreichs größtes Bundesland auf einem 15000 Kilometer erstreckenden Netz an Wanderwegen erkunden. Wildes Wasser, schroffe Gesteinsformationen im Wechselspiel mit üppiger Vegetation - bei der Wanderung durch die Ötschergräben im Mostviertel zeigt sich Mutter Natur von ihrer schönsten Seite. Auf ein Bankerl mit Aussicht lässt sich die Zeit kurz am Welterbesteig Wachau anhalten. Der 180 Kilometer lange Weitwanderweg führt durch das Donautal sowie die Weinlandschaft der Wachau und verbindet über historische Pfade die dreizehn Gemeinden des UNESCO-Weltkulturerbes Wachau. Nirgends kann die Donau gemeinsam mit dem Vierbeiner schöner erwandert werden. Sind Sie schon einmal in der Edelweißhütte am Schneeberg gewesen?