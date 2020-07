Teil eines Baumes auf Fußgänger am Gehweg gestürzt

Wie die Berufsfeuerwehr Wien am Mittwoch via Aussendung berichtete, befindet sich der Baum auf einem Privatgrundstück, das an den Gehweg angrenzt. In jenem Moment, als der 62-Jährige am Nachmittag gegen 16.30 Uhr auf dem Gehsteig entlangging, brach ein großer Teil des Baumes ab und stürzte auf den Weg. Der Passant wurde getroffen und kam unter dem Ast zu liegen. Auch zwei geparkte Autos wurde von dem Teil des Baumes getroffen und beschädigt.