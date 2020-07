Ein Doppelmörder und seine Faszination für Blut

Mithäftling mit Tischbein erschlagen

In der Strafanstalt Garsten (OÖ) hatte Johannes O. 2017 Streit mit einem Mithäftling. Ihn erschlug er mit einem Tischbein. In einem Verhörprotokoll ist der Satz zu lesen: „Wenn das Blut spritzt, dann werde ich richtig geil.“ Lebenslange Haft und wegen seiner Gefährlichkeit Einweisung in eine Anstalt war das nächste Urteil.