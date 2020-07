Leinenstoff als Sommertrend des Jahres 2020

So langsam macht der Sommer richtig Spaß. Nach einigen Monaten, in dem sich kaum vor die Haustüre treten ließ, lockt das warme Wetter und lädt zu kleinen privaten Unternehmungen ein. Endlich ist hierbei die Zeit gekommen, um die angesagte Sommer-Mode beim Shoppingbummel zu kaufen oder zu präsentieren. Weiß ist hierbei als Trendfarbe des Sommers angesagt, gerne in Verbindung mit leichten und luftigen Leinenstoffen.