12 Ärzte und Pfleger aus Krankenhaus in Quarantäne

Ärger über Testungen an der Grenze

Etwas verärgert zeigte sich der Sprecher darüber, dass ein Rückkehrer aus Serbien nicht an der Grenze auf das Virus getestet worden sei. Der Mann habe am Freitag mit schweren Corona-Symptomen die Ambulanz des LKH aufgesucht, anstatt von zu Hause aus die Gesundheitshotline 1450 anzurufen. Der Patient werde jetzt in der Intensivstation behandelt. „Die Reiseaktivität aus Südosteuropa macht uns Sorgen.“ Man rate von Reisen nach Südosteuropa ab und solle auch keine Besuche von dort empfangen.