Amt verschlampt Corona-Proben von Wiener Familie

Telefon blieb stumm

Am Sonntag kam schließlich ein Ärzteteam vorbei, das bei allen drei Patienten einen Nasen-Rachen-Abstrich nahm. So weit, so gut - wenn auch besonders für Kleinkinder ein unangenehmes Prozedere. Die Testergebnisse sollten binnen zwei Tagen vorliegen, die Familie würde telefonisch verständigt. Auch im Kindergarten des Mädchens wartete man angespannt auf die erlösende Nachricht. Die Tage vergingen, doch das Telefon blieb stumm.