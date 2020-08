Es kann an Ihrem Fahrradsattel liegen!

Der Sattel ist eine der wichtigsten Kontaktzone beim Radfahren. Er sollte möglichst waagrecht und so ausgerichtet sein, dass man mit den Fußspitzen den Boden berührt. Nur so garantiert man eine optimale Position für Rücken und Knie. Die Beschaffenheit des Sattels hängt stark vom Fahrrad ab. Sitzen Sie sehr aufrecht, wie das bei Damenrädern oft der Fall ist, sollte der Sattel breiter sein. Entscheidend ist bei vielen auch die Position der Sitzbeinhöcker. Diese Knochenpartien an der Unterseite des Beckens liegen bei Frauen weiter auseinander als bei Männern. Vor allem Herren haben daher auf langen Ausfahrten oft Schmerzen.