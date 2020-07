Corona-Fall in Hotel: Alle weiteren Tests negativ

Öffentlicher Aufruf

Das Land hatte nach Bekanntwerden des Falls einen öffentlichen Aufruf gestartet, weil die betroffene Person in den Tagen zuvor gearbeitet hatte. All jene, die sich am 30. Juni, 1. oder 5. Juli zwischen 15 Uhr und 22 Uhr als Tagesgäste im Hotel Bräuwirt in Kirchberg in Tirol aufgehalten haben, sollen besonders auf ihren Gesundheitszustand achten, hieß es damals in einer Aussendung.