Heiße Phase: Ibiza-Ausschuss vor Sommer-Endspurt

Showdown im Ibiza-U-Ausschuss vor der Sommerpause in der Wiener Hofburg. Am Mittwoch und Donnerstag geht es um mutmaßliche Käuflichkeit von Türkis-Blau (Lizenzen für den teilstaatlichen Glücksspielkonzern Novomatic, im Gegenzug Gefälligkeiten für Politiker, so der Verdacht). Diese Woche gehört Justitia. Die Ärmste wurde zuletzt arg gebeutelt. Streit zwischen Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) und der Staatsanwaltschaft Wien und Soko Tape/Ibiza auf der anderen Seite.