Christoph Daum vor Rückkehr auf die Trainerbank

Knapp drei Jahre nach seinem bislang letzten Trainerjob hat Christoph Daum das Interesse an einem Comeback als Coach beim englischen Zweitligisten Bristol City signalisiert. „Ja, es ist richtig, dass ein in Bristol lebender Freund den Kontakt zu Bristol City hergestellt hat. Bristol ist ein Klub mit begeisterten Fans, einer hervorragenden Infrastruktur und soliden Strukturen. Aber noch haben wir keine konkreten Gespräche geführt“, so Daum bei „Sport1“.