Barca bis Meisterschaftsende ohne Griezmann

Trainer Quique Setien erklärte nach dem Spiel, Griezmann habe um seine Auswechslung gebeten. Der in Barcelona bisher unglücklich agierende Weltmeister lief in der zweiten Hälfte nicht mehr ein. Setien wird zudem bereits das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Napoli (1:1) am 7. oder 8. August im Auge haben.