Belgische Forscher drucken zweistöckiges Wohnhaus

In Zukunft soll ein Haus in zwei Tagen gedruckt werden

Gedauert hat der Druck des Hauses rund drei Wochen. Wenn die Technik ausgereift sei, könne die Bauzeit in Zukunft aber auch auf zwei Tage reduziert werden, hoffen die Forscher. Umgesetzt wurde das Projekt mit dem Arbeitstitel „C3PO“ von insgesamt acht Partnern aus der Wissenschaft und privaten Unternehmen wie Architekten und Baufirmen.