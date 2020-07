Phantom knackt Postboxen und entwendet Pakete

Die Post bringt allen was. Hin und wieder landet das erhoffte Packerl aber ungewollt in unbefugten Händen. In einem Gemeindebau in Wien-Brigittenau sorgen die gelben Boxen derzeit eher für Verzweiflung. Immer wieder werden nämlich gelbe Zettel aus den Postkästen gefischt und Waren aus den Boxen gestohlen.