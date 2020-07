Underdog Hartberg strebt nach historischem Coup

Mit dem Ziel Klassenerhalt in die Saison gestartet, haben sich die Hartberger Schritt für Schritt nach oben orientiert. Dem Einzug in die Meistergruppe folgten dort vier Siege in zehn Runden (bei fünf Niederlagen), Platz fünf wurde schon vorzeitig abgesichert. Gegen die Austria geht es in Hin- und Rückspiel am Samstag in Wien und am Mittwoch in Hartberg um den Einzug in die Europa-League-Qualifikation. „Wir haben uns kontinuierlich weiterentwickelt. Jetzt gibt es die Möglichkeit, noch einmal was dazuzulegen. Natürlich wollen wir das schaffen“, bekräftigt Schopp im APA-Gespräch.