Was zu tun ist, wenn Sie ein Wildtierbaby finden

Viele Tierarten lassen Jungen alleine zurück

Gerade bei Wildtierbabys ist es oftmals so, dass diese von ihrer Mutter stundenlang alleine im Gras liegen gelassen werden, so zum Beispiel beim Feldhasen. Hasenmütter legen nämlich ihre Jungen verteilt über ein größeres Areal ab und kommen nur zweimal am Tag zum Säugen. Der Nachwuchs ist also in der restlichen Zeit auf sich allein gestellt und durch sein regungsloses Verharren dicht am Boden und seinen noch nicht vorhandenen Eigengeruch sehr gut vor Fressfeinden geschützt.