An Unis mehr Vorsicht geboten als an Schulen

An Österreichs Universitäten wird es im Wintersemester angesichts des Coronavirus wohl keine Rückkehr zu einem völlig normalen Lehrbetrieb geben. An den Universitäten sei „ein klein wenig mehr Vorsicht geboten“ als an den Schulen, meinte Wissenschaftsminister Heinz Faßmann (ÖVP) am Donnerstag. Grund: Bei Infektionsfällen in Klassen seien mögliche Kontaktpersonen viel klarer abgrenzbar, an Universitäten sei das Contact Tracing hingegen schwieriger.