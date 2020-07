Komet NEOWISE bereits mit freiem Auge zu sehen

Derzeit steht der Schweifstern noch sehr tief am Horizont. Am Abend steigt er im Laufe des Julis immer höher, um sich dann im August sukzessive wieder dem Horizont anzunähern. In der Morgendämmerung steigt NEOWISE bis Mitte Juli noch etwas höher und verschwindet dann gegen Ende des Monats unter dem Horizont. Für Beobachtungen empfiehlt Pikhard „morgens um etwa 4 Uhr den Blick nach Norden zu richten, abends um etwa 22 Uhr nach Nordwesten“.