Alaba holt sich in Marbella Kraft für das Triple

Quarantäne und Training

Nach den Ferien geht es in München ab 20. Juli mit Quarantäne und Training weiter. Am 7. oder 8. August findet gegen Chelsea das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League statt. Bei Aufstieg, wovon nach dem 3:0 in London auszugehen ist, steigen in Lissabon von 12. August bis 23. August Viertelfinale, Semifinale (jeweils nur eine Partie) und Endspiel.