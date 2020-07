Ex-Altacher Grbic zieht‘s für 10 Mio. € in Ligue 1

Jetzt ist es fix: Der frühere österreichische U21-Teamspieler Adrian Grbic wechselt mit sofortiger Wirkung vom französischen Zweitligisten Clermont in die Ligue 1! Der französische Erstliga-Aufsteiger FC Lorient setzte sich im Werben um den 23-jährigen Wiener, der in der Vorsaison 17 Volltreffer angeschrieben hatte, durch - seinem neuen Klub ist Grbic auch in Zeiten der Coronavirus-Pandemie die Ablösesumme von zehn Millionen Euro wert. Grbic unterschrieb nach dem Medizincheck am Mittwoch einen Fünfjahresvertrag.