Ausweitung des Ethikunterrichts gefordert

Berufs- und Polytechnische Schulen sind von dem Plan hingegen ausgenommen. Dabei sollte das neue Fach laut dem ursprünglichen Plan von Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP), den er in der vergangenen Regierung mit der FPÖ vorgelegt hat, im damals geplanten Startjahr 2020 just an den AHS-Oberstufen und den Polys zuerst eingeführt werden. An beiden gehört Religion fix zum Stundenplan. An Berufsschulen gibt es hingegen keinen Pflichtgegenstand Religion, dementsprechend kann es dort auch kein Ersatzfach Ethik geben.