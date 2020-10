B&W Formation Flex: Der Unaufdringliche

Die Verarbeitung stimmt: Wertiges Gehäuse mit etwas dünnem Stoffüberzug, die nötigsten Bedien-Elemente oben in einer verspiegelten Touch-Platte, guter Stand, hinten eine Kabelführung: Der Formation Flex ist sauber umgesetzt und fügt sich mit seinem unaufdringlichen Äußeren schnell in ein Ambiente ein. Der eine oder andere hätte sich vielleicht noch zusätzlich einen Klinkenanschluss gewünscht. Bluetooth gibt es als Audio-Eingang zwar, allerdings kann es unverständlicherweise erst nach der Ersteinrichtung in der App aktiviert werden. Ein Knopf direkt am Gerät wäre sinnvoller.