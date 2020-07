Heldinnen der Krise sind dem Virus ausgeliefert

Ungeschützt, schlecht bezahlt, mit Wut und Misstrauen konfrontiert: Auf der Suche nach Corona-Infizierten gehen in armen Gegenden Indiens rund eine Million Gesundheitshelferinnen von Haus zu Haus. Die sogenannten ASHAs (Accredited Social Health Activists) sind normalerweise unterwegs, um medizinische Grundversorgung wie Impfungen und Entbindungen sicherzustellen. Nun stehen die Frauen an vorderster Front im Kampf gegen das Coronavirus, das in Indien mittlerweile bereits rund 681.000 Menschen infiziert hat.