Geflüchteter Linzer Rocker-Boss (27) verhaftet

Wer hätte gedacht, dass die Balkan-Rocker „United Tribunes“, die genau vor einem Jahr wegen der Eröffnung eines Clublokals in Linz für Aufregung gesorgt hatten, keine „friedlichen“ Motorradfahrer sind? Jetzt wurde der 27-jährige Oberösterreich-Chef Ali C. in Prag gefasst, nachdem eine Festnahme in Linz gescheitert war.