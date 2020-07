Radstadt-Sieg mit Schönheitsfehler

Der TC Radstadt ist in der 2. Tennis-Bundesliga weiter im Plan. Der Startpflicht in Klosterneuburg ließ die Truppe um Gerald Kamitz in Schwaz ein 6:3 folgen, wies mit den Tirolern einen Konkurrenten im Kampf um Titel und Aufstieg in die Schranken. Einziger Wermutstropfen: In den Doppeln wurde der dritte Punkt verschenkt.