Diese Hunde und Katzen suchen ein Zuhause

Dieses Cane Corso-Mädchen namens Romy ist jetzt elf Monate alt und in der Sicherheits ihres Zuhauses typisch ungestüm. Draußen hat sie leider vor anderen Hunden und vor fast allen Menschen Angst, Radfahrer sind ihre schlimmsten Feinde. Romy gerät in Panik und hat manchesmal Tage, da will sie überhaupt nicht ins Freie. Gesucht wird daher ein Platz bei einer hundeerfahrenen Frau mit Garten, wo sie als Einzelhund gehalten werden kann. Romy befindet sich derzeit in Wien. Bei Interesse, Tel.: 0660/830 19 45 .