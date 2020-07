Touristische Hotspots in Europa verwaist

Die EU-Staaten haben sich auf eine Aufhebung der wegen der Coronavirus-Pandemie verhängten Einreiseverbote für 15 Drittstaaten vom 1. Juli an verständigt. Bestehen blieben die Einreiseverbote für Staaten mit weiter hohen Infektionszahlen wie etwa die USA, Brasilien und Russland. In der Frage der Grenzöffnung Richtung Westbalkan hat die Bundesregierung am Mittwoch eine Wende vollzogen und eine Reisewarnung für Serbien, den Kosovo, Bosnien-Herzegowina, Nordmazedonien und Albanien verkündet. In vielen beliebten europäischen Urlaubsländern bleiben die touristischen Hotspots vorerst (noch) leer.