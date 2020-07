Griechische Inseln seit heute wieder angeflogen

Zweiwöchige Quarantäne bei positivem Coronatest

Ärzte führen in allen Flughäfen Kontrollen durch. Alle Reisenden nach Griechenland müssen sich mindestens 48 Stunden vor der Ankunft elektronisch anmelden und angeben, wo sie vorher waren und wo sie sich in Griechenland aufhalten werden. Ein Algorithmus errechnet, ob und welche Reisende nach ihrer Ankunft einen Coronatest machen müssen. Wer positiv getestet wird, muss für zwei Wochen in eine - eigens für die Corona-Pandemie eingerichtete - Isolierunterkunft in einem Hotel.