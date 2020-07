Cineplexx verschiebt Kino-Neustart auf August

„Die Eröffnung der beiden Standorte Urania und Actors Studio in Wien war sehr erfolgreich - umso mehr freuen wir uns, dass wir in Kürze auch in Graz und Villach wieder Besucher willkommen heißen können“, so Langhammer. In den beiden Kinos werden in den ersten Wochen unter anderem Filme wie Stefan Ruzowitzkys „Narziss und Goldmund“, Edison (ab 24. Juli) sowie Berlin Alexanderplatz (ab 6. August) gespielt, Tickets können ab 6. Juli gekauft werden.