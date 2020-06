Termine bekannt - Unterhaus startet im August

Aufgrund der geringeren Rundenanzahl fangen die 2. Klassen (Nord A, Süd, Süd/West) am 22. August an. Die 2. Klasse Nord B startet überhaupt erst am 29.08.2020. Auch die Salzburger Frauenliga trägt die ersten Bewerbsspiele erst Ende August aus. Der jeweilige Spielplan wird im Laufe der Woche erscheinen. Neuigkeiten gibt es auch bezüglich des Salzburger Landescups. In diesem Jahr werden keine Cupspiele mehr ausgetragen, eine mögliche kleinere Durchführung mit weniger Vereinen im Frühjahr 2021 ist nicht ausgeschlossen.