Genuss aus Teich und Fluss

Es darf auch ein bisschen Kaviar sein

„Taste the moment“ ist das Motto vom Oberösterreicher Helmut Schlader für seinen Alpenkaviar, der in Handarbeit geerntet und mit besonderer Sorgfalt verarbeitet wird. In Steyrling hat sich der studierte Betriebswirt auf die Zucht von sibirischem Stör, Osietra und Sterlet spezialisiert. Kristallklares Kalkalpenwasser aus eigener Quelle und sein Wissen um Natur und Tiere sorgen für beste Aufzuchtbedingungen. Feine Filets oder ganze Fische werden neben dem Kaviar direkt auch zu Ihnen nach Hause geliefert.