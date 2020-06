Knapp, aber doch: Real siegt und baut Führung aus

Die Katalanen hatten bereits am Samstag beim 2:2 bei Celta Vigo wichtige Punkte liegen gelassen. Real hat zudem den Vorteil, bei Punktegleichheit aufgrund des besseren direkten Vergleichs gegenüber Barca vorgereiht zu werden. Goldtorschütze für Real war der Brasilianer Casemiro, der von Karim Benzema in der 45. Minute ideal bedient wurde. Er fixierte damit den fünften Sieg des Leaders in Folge. Für Schlusslicht Espanyol rückte der Abstieg wieder ein Stück näher.