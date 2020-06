FC Barcelona stolpert bei Celta Vigo zu mauem 2:2

Der FC Barcelona hat im Titelkampf der spanischen Fußball-Meisterschaft einen Rückschlag erlitten! Die Katalanen kamen am Samstag bei Celta Vigo nicht über ein 2:2 hinaus. Damit könnte Real Madrid am Sonntag nach einem erwarteten Sieg beim Schlusslicht Espanyol Barcelona mit einem Vorsprung von zwei Punkten in die abschließenden sechs Runden gehen.