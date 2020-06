Thiem: „Ich bin der negativste Typ auf der Tour“

Bei Thiem fielen aber bisher alle Covid-19-Tests negativ aus. Nach seinem Sieg bei den Austrian Pro Series am Freitag schlägt der Niederösterreicher am Wochenende beim „Ultimate Tennis Showdown“ in Biot bei Nizza auf. Anders als auf der Adria-Tour gibt es in Biot wegen der Corona-Pandemie sichtbare Hygienevorschriften und abseits des Courts werden Masken getragen. Die Spieler verzichten auf Handshakes und kreuzen am Netz nur ihre Schläger. „Sehr entspannend nach den letzten Tagen“, gesteht Thiem im Interview mit dem Veranstalter.