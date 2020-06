Trump verbreitet Video mit rassistischem Slogan

US-Präsident Donald Trump weiß, wie man Flammen anfacht: Nachdem er am Samstag bereits mit seinem Golfausflug - mitten in der Corona-Krise sowie anhaltender Anti-Rassimus-Proteste samt Statuen-Sturz - in die Kritik geraten war, hat Trump am Sonntag auf Twitter ein Video weiterverbreitet, in dem einer seiner Anhänger am Rande des Golfausflugs des US-Präsidenten lautstark einen in den USA weithin als rassistisch betrachteten Slogan brüllt.