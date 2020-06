DFB beendet Zusammenarbeit mit Vermarkter Infront

Freilich: Infront erkennt die Kündigung der Verträge nicht an, „bestreitet die Wirksamkeit dieser Kündigung und hält an der vollständigen Erfüllung der laufenden Verträge mit dem DFB fest“, hieß es auf Anfrage am Mittwoch. Infront hege auch „erhebliche Zweifel an den Methoden und Motiven der Detektei Esecon, auf deren Zwischenbericht sich der DFB bei der beabsichtigten Vertragsauflösung beruft“. Infront „weist die Vorwürfe entschieden zurück und wird sich mit allen Mitteln dagegen wehren“, kündigte das Unternehmen mit Sitz in der Schweiz mit.