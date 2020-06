Ex-Bundesliga-Kicker geht zu Roter Stern Belgrad

Spiridonovic lief in der Jugend für Rapid auf, danach für die Nachwuchsmannschaften der Austria. Bei den Veilchen gelang ihm auch der Sprung in die Profimannschaft. Nach Italien-Abenteuer bei Vicenza und Messina spielte er von 2015 bis 2017 für die Admira. Danach kickte er zwei Jahre bei Panionios in Griechenland. Von Stettin geht’s für den Wiener mit serbischen Wurzeln nun nach Belgrad …