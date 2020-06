Corona-Strafen: Nehammer lehnt General-Amnestie ab

Eine General-Amnestie sei „nicht zielführend“, sprach sich Nehammer am Dienstag in der Aktuellen Aussprache im Menschenrechtsausschuss des Nationalrats gegen eine generelle Aufhebung aller Corona-Strafen aus. Gegenüber der Opposition begründete der Innenminister dies mit Verweis auf laufende Verwaltungsstrafverfahren und Rechtsstaatlichkeit. Angesprochen worden war eine solche General-Amnestie in dem Ausschuss von den Abgeordneten Petra Bayr (SPÖ), Rosa Ecker (FPÖ) und Nikolaus Scherak (NEOS).