Djokovic-Tour als „Corona-Party“? 4 positive Fälle

Auch dritter Thiem-Test negativ

Der Weltranglistendritte Dominic Thiem war am Wochenende beim „Ultimate Tennis Showdown“ in Biot bei Nizza engagiert, ein dort am Freitag durchgeführter Covid-19-Test fiel negativ aus. Ebenso wie jener am vergangenen Montag nach der Rückreise aus Belgrad. „Heute nach der Heimkehr hat Dominic einen weiteren Test gemacht“, so Vater Wolfgang Thiem. Auch dieser war negativ. Das teilte Thiems Manager Herwig Straka am Nachmittag mit. Thiem werde daher plangemäß diese Woche die „Pro Series“ in Österreich fertig spielen und am Wochenende beim „Ultimate Tennis Showdown“ in Nizza antreten.