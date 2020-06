shöpping.at rechnet bis Sommer mit 1000 Händlern

So eine Plattform zu internationalisieren wäre „ungeheuer komplex“, das beginne mit der unterschiedlichen Mehrwertsteuer und reiche von rechtlichen Problemen über die Organisation von Retouren bis zur Datenspeicherung. Der Aufwand stehe in keiner Relation zum Nutzen, so Hadzetovic. Den Vergleich mit Amazon findet der shöpping-Geschäftsführer daher auch „unfair“: Amazon sei seit 25 Jahren am Markt und ein internationaler Weltkonzern. „Die sind ja so groß und so weit weg von uns, dass man die ja nicht einmal als Konkurrenz sehen möchte“.