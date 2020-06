Müll im Bachbett: Bauer gibt Schafe als Täter an

Kurioses Detail in Polizeiprotokoll

„Schon des Öfteren wurde der Sperrmüll von einem amtsbekannten Landwirt einfach im Flusslauf entsorgt. Wir haben jetzt Anzeige bei der Polizei erstattet“, so ein Petrijünger aus der unmittelbaren Nachbarschaft. Das Polizeiprotokoll liefert dann noch ein kurioses Detail: „Der Verdächtige gab an, dass die Fenster von seiner Schafherde in den Fluss getreten wurden.“